В Бразилии прошли протесты из-за игнорирования властями пандемии
В Бразилии тысячи протестующих вышли на акции против действий президента Жаира Болсонару, игнорирующего пандемию. Об этом сообщает Aljazeera в воскресенье, 5 июля.
"Тысячи людей бросили вызов пандемии коронавируса в Бразилии, чтобы протестовать против действий президента Жаира Болсонару на фоне растущего возмущения из-за реакции власти на пандемию", - сказано в сообщении.
Бразилия пока на втором месте по количеству случаев коронавируса - 691758 - и третьем месте по количеству умерших вследствие COVID-19 - 36455, по данным университета Джона Хопкинса.
Накануне бразильское правительство приостановил публикацию общего количества смертей и инфицированных COVID-19. Такой шаг критики назвали попыткой скрыть истинный масштаб эпидемии в крупнейшей стране Латинской Америки.
Напомним, что еще в начале июня Бразилия по числу жертв коронавируса опередила Италию.
Также сообщалось, что суд обязал президента Бразилии носить маску. Жаир Болсонару должен будет носить защитное средство во время участия в публичных мероприятиях.
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