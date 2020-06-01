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В Бразилии прошли протесты из-за игнорирования властями пандемии

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Страна на втором месте в мире по числу случаев коронавируса и на третьем - по количеству летальных исходов болезни.
Тысячи людей в Бразилии протестуют из-за игнорирования президентом пандемии
Тысячи людей в Бразилии протестуют из-за игнорирования президентом пандемии

В Бразилии тысячи протестующих вышли на акции против действий президента Жаира Болсонару, игнорирующего пандемию. Об этом сообщает Aljazeera в воскресенье, 5 июля.

"Тысячи людей бросили вызов пандемии коронавируса в Бразилии, чтобы протестовать против действий президента Жаира Болсонару на фоне растущего возмущения из-за реакции власти на пандемию", - сказано в сообщении.

Бразилия пока на втором месте по количеству случаев коронавируса - 691758 - и третьем месте по количеству умерших вследствие COVID-19 - 36455, по данным университета Джона Хопкинса.

Накануне бразильское правительство приостановил публикацию общего количества смертей и инфицированных COVID-19. Такой шаг критики назвали попыткой скрыть истинный масштаб эпидемии в крупнейшей стране Латинской Америки.

Напомним, что еще в начале июня Бразилия по числу жертв коронавируса опередила Италию.

Также сообщалось, что суд обязал президента Бразилии носить маску. Жаир Болсонару должен будет носить защитное средство во время участия в публичных мероприятиях.

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Теги: Бразилия, протесты, протест, акции протеста, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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