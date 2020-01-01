Украинцы в аэропорту Афин: в посольстве рассказали подробности

Украинские дипломаты хотят предотвратить процедуру депортации, а также называют обратные рейсы, которыми люди смогут вернуться домой.

Украинские консулы работают над тем, чтобы против непропущенных в Грецию украинцев не применялась процедура депортации. Об этом сообщает посольство Украины в Греции в воскресенье, 5 июля.

"Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации", - сказано в сообщении.

В дипучреждении также называют рейсы, которыми люди смогут вернуться в Украину.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины-Киев: Wizzair - 7 июля в 21:55, Ryanair - 6 июля (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение)", - добавили в посольстве.

В посольстве подчеркнули, что необходимо внимательно изучать информацию о режиме въезда в Грецию.

"Вся информация об отсутствии разрешения украинцам на въезд в Грецию размещена на карте МИД Украины, сайте и Facebook посольства. К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", - подытожили в посольстве.

Напомним, что ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины. Украинцев в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей.

Затем МИД отреагировал на задержание украинцев в Греции. Благодаря украинскому консулу у граждан появились мыло, бутылка с антисептиком, вода, туалетная бумага и матрасы.

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