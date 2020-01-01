Иран не отправил "черные ящики" МАУ во Францию

В МИД Украины заявили, что Иран только пообещал отправить самописцы во Францию, но так этого и не сделал.

Иран еще не отправил "черные ящики" самолета МАУ во Францию

Бортовые самописцы сбитого самолета МАУ в Иране до сих пор находятся в Тегеране. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин на телеканале Украина 24 в воскресенье, 5 июля.

При этом Иран обещает передать "черные ящики" украинского самолета во Францию до 20 июля.

"Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", - сказал Енин.

Если техническое расследование покажет постороннее вмешательство, то Украина будет переходить ко второму этапу переговорного процесса и потребует конкретного уровня компенсации семьям погибших, резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что Иран направил во Францию бортовые самописцы самолета МАУ. Франция должна расшифровать данные на "черных ящиках", один из которых был поврежден при крушении.

Позже была названа дата расшифровки самописцев самолета МАУ - якобы расшифровывать данные будет французская сторона под контролем иранской команды.

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