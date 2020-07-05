В Китае зафиксировали случай бубонной чумы

Заболел скотовод во Внутренней Монголии. Теперь до конца года в городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике инфекции.

В Китае в автономном регионе Внутренняя Монголия выявлен случай бубонной чумы. Об этом сообщает Xinhua в воскресенье, 5 июля.

После выявления инфекции у скотовода из города Байаннур, в городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней. Предупреждение продлится до конца 2020 года.

Сейчас в городе существует риск распространения бубонной чумы среди людей, поэтому жителей призывают строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе.

Власти также не рекомендуют охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Напомним, что в мае 2019 года в Монголии случилась вспышка бубонной чумы. Установлен карантин и проводится ряд мероприятий для ликвидации и предотвращения распространения инфекций.

Затем в ноябре 2019 года сообщалось, что в Китае зафиксировали третий случай заболевания чумой. Заболевший бубонной чумой пациент лечился в больнице в графстве Хуадэ на севере Китайского автономного региона Внутренняя Монголия.

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