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Из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю

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Израильские военные проинформировали об инциденте, но не уточнили, достигли ли ракеты цели.
Израиль обстреляли из сектора Газа
Израиль обстреляли из сектора Газа
(иллюстративное фото)

В сторону Израиля выпустили две ракеты из сектора Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter в воскресенье, 5 июля.
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Достигли ли цели ракеты, а также есть ли жертвы или пострадавшие в результате обстрела военные не информируют.

Ранее в ООН заявили, что на Ближнем Востоке назревает новая война. Планы Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан могут привести к региональному конфликту, предупредили в организации.

Позже в СМИ появилась информация, что Израиль передумал аннексировать долину Иордана. Решение официального Тель-Авива снижает уровень возникшей напряженности в ближневосточном регионе.

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, ракеты, арабо-израильский конфликт, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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