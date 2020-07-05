Из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю
В сторону Израиля выпустили две ракеты из сектора Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter в воскресенье, 5 июля.
.
Достигли ли цели ракеты, а также есть ли жертвы или пострадавшие в результате обстрела военные не информируют.
Terrorists in #Gaza just fired 2 rockets at #Israel.
Terrorists in #Gaza just fired 2 rockets at #Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) July 5, 2020
Ранее в ООН заявили, что на Ближнем Востоке назревает новая война. Планы Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан могут привести к региональному конфликту, предупредили в организации.
Позже в СМИ появилась информация, что Израиль передумал аннексировать долину Иордана. Решение официального Тель-Авива снижает уровень возникшей напряженности в ближневосточном регионе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet