На выборах в парламент Хорватии побеждает партия премьер-министра
В Хорватии сегодня вечером закончились парламентские выборы. Об этом сообщает Jutarnji list в воскресенье, 5 июля.
Партия HDS премьер-министра Андрея Пленковича заявила, что удовлетворена предварительными результатами. Партия получает 62 места в парламенте, что на 19 мандатов больше, чем одерживает оппозиционная коалиция Restart, которую возглавляет Социал-демократическая партия Давора Бернардича.
При этом третью позицию в парламентской гонке занимает партия DP во главе с певцом и предпринимателем Мирославом Шкоро. Партия DP получает 14 мест в парламенте.
В то же время оставшиеся мандаты делят между собой партии MOST (8), Mozemo (8), SSIP/PAm./Fok (3) и HNS (1).
Напомним, что ранее в Хорватии открыли салоны красоты и парикмахерские. Тогда власти Хорватии приступили к реализации второго этапа смягчения карантинных мер.
Затем Хорватия открыла туристический сезон. Первые туристы из Чехии прибыли в отели на побережье Адриатического моря практически без задержек на границах.
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