На выборах в парламент Хорватии побеждает партия премьер-министра

Выборы в стране завершились сегодня вечером. По предварительным данным, партия премьера получит на 19 мандатов больше, чем оппозиция.

В Хорватии на выборах побеждает партия премьер-министра

В Хорватии сегодня вечером закончились парламентские выборы. Об этом сообщает Jutarnji list в воскресенье, 5 июля.

Партия HDS премьер-министра Андрея Пленковича заявила, что удовлетворена предварительными результатами. Партия получает 62 места в парламенте, что на 19 мандатов больше, чем одерживает оппозиционная коалиция Restart, которую возглавляет Социал-демократическая партия Давора Бернардича.

При этом третью позицию в парламентской гонке занимает партия DP во главе с певцом и предпринимателем Мирославом Шкоро. Партия DP получает 14 мест в парламенте.

В то же время оставшиеся мандаты делят между собой партии MOST (8), Mozemo (8), SSIP/PAm./Fok (3) и HNS (1).

Напомним, что ранее в Хорватии открыли салоны красоты и парикмахерские. Тогда власти Хорватии приступили к реализации второго этапа смягчения карантинных мер.

Затем Хорватия открыла туристический сезон. Первые туристы из Чехии прибыли в отели на побережье Адриатического моря практически без задержек на границах.

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