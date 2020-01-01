СМИ: Индия стала третьей в мире по заражению COVID

Страна с минимальным отрывом обогнала Россию по общему числу случаев коронавируса, уступая только США и Бразилии.

Индия вошла в тройку стран-лидеров по количеству больных COVID-19

Индия вышла на третье место по количеству больных коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил телеканал NDTV.

К вечеру воскресенья, по данным из разных штатов страны, количество зараженных составило 697 069 (+23 165 за последние сутки), тогда как в России заявляют о 681 251 (+6736).

Таким образом, по числу больных COVID-19 Индия уступает только США (2 967 443) и Бразилии (1 579 837).

В то же время в Индии зафиксировали 19 699 (+420 за сутки) летальных случаев коронавируса, выздоровели – 424 885 (+16 239) человек.

Ранее ВОЗ отметила скачок заболеваемости COVID-19. По данным организации, за сутки с 4 на 5 июля число случаев заражения в мире увеличилось на 203 тысячи и превысило 11,1 миллиона.

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