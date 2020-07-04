ВОЗ просят признать, что коронавирус сохраняется в воздухе

Более 200 экспертов убеждены, что вирус COVID-19 может задерживаться внутри помещений в виде мельчайших частиц.

Группа ученых из 32 стран призывает Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через воздух важной причиной распространения инфекции. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что 239 экспертов утверждают, что COVID-19 может передаваться через частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, тогда как ВОЗ настаивает, что инфекция преимущественно распространяется капельным путем - при кашле, чихании или при общении.

"В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры ", - заявил технический руководитель по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетту Аллегранци.

Важность своего заявления ученые объясняют тем, что в таком случае для борьбы с пандемией необходимо подкорректировать некоторые меры. Так, обязательным станет ношение масок в помещениях даже при социальном дистанцировании, ношение медработниками специальных масок, которые фильтруют мельчайшие частицы, использование систем вентиляции воздуха в общественных местах и другие.

Ранее ВОЗ отметила скачок заболеваемости COVID-19. По данным организации, за сутки с 4 на 5 июля число случаев заражения в мире увеличилось на 203 тысячи и превысило 11,1 миллиона.

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