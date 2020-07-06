Макрон определил задачи нового правительства

В первую очередь новый французский Кабмин займется оживлением экономики, соцзащитой и экологическими вопросами.

Так, новый французский Кабмин должен будет заниматься восстановлением экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса, совершенствованием социальной защиты и экологическими вопросами. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о первоочередных задачах нового правительства страны. Об этом он написал в Twitter 5 июля.

"Вместе мы наметим основные очертания этого нового пути… Оживление экономики, дальнейшее преобразование нашей системы социальной защиты и охраны окружающей среды, восстановление справедливого республиканского порядка и защита европейского суверенитета - вот наши первоочередные задачи на ближайшие месяцы", - указал президент.

Макрон также отметил, что из-за "международных потрясений" и кризисов необходимо проложить новый путь и адаптировать к нынешним реалиям политическую программу, которую он предложил еще в 2017 году.

Relance de l’'economie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, r'etablissement d’un ordre r'epublicain juste, d'efense de la souverainet'e europ'eenne : voil`a nos priorit'es pour les mois `a venir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

Новый состав правительства должен быть утвержден до среды, 8 июля.

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