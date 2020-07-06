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Макрон определил задачи нового правительства

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В первую очередь новый французский Кабмин займется оживлением экономики, соцзащитой и экологическими вопросами.
Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и новый премьер-министр страны Жан Кастекс (слева)
Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и новый премьер-министр страны Жан Кастекс (слева)
 
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о первоочередных задачах нового правительства страны. Об этом он написал в Twitter 5 июля.
 
Так, новый французский Кабмин должен будет заниматься восстановлением экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса, совершенствованием социальной защиты и экологическими вопросами.
 
"Вместе мы наметим основные очертания этого нового пути… Оживление экономики, дальнейшее преобразование нашей системы социальной защиты и охраны окружающей среды, восстановление справедливого республиканского порядка и защита европейского суверенитета - вот наши первоочередные задачи на ближайшие месяцы", - указал президент.
 
Макрон также отметил, что из-за "международных потрясений" и кризисов необходимо проложить новый путь и адаптировать к нынешним реалиям политическую программу, которую он предложил еще в 2017 году.
 
Напомним, 3 июля глава правительства Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Его место занял Жан Кастекс, занимавший ранее пост мэра города Прад.
 
Новый состав правительства должен быть утвержден до среды, 8 июля.
 

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Теги: Франция, Кабинет Министров, правительство, задача, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    06.07.2020, 01:50
Оценка:  -1
Woodbrother
Що, видосики снимать не будут и членом на рояле играть то же не будут ? Какие отсталые люди
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