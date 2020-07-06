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Аэропорт Багдада атаковали ракетой - СМИ

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Ракета типа Катюша упала на территории международного аэропорта, где расквартированы военнослужащие США.
Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
 
В районе международного аэропорта Багдада упала ракета. Об этом в ночь на понедельник, 6 июля, сообщил телеканал al-Sumaria.
 
По информации собеседника канала, ракета не разорвалась и в результате атаки никто не пострадал.
 
Как отмечает Al Arabiya, удар был нанесен по части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. 
 
В ночь на воскресенье ЗРК Patriot отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде. В итоге ракета упала на жилой дом рядом с дипведомством, пострадал ребенок.
 
Напомним, "зеленая зона" Багдада - хорошо укрепленный район в центре столицы Ирака, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно подвергаются ракетным обстрелам. 
 

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Теги: Ирак, ракета, аэропорт, Багдад, обстрел, атака
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Источник: korrespondent.net

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