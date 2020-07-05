Автобус марки MAN перевернулся на трассе по дороге в Анкару после того, как у него лопнуло колесо.

В Турции в результате ДТП погиб один человек и 17 пострадали halktv.com.tr

На севере Турции в районе города Гебзе автобус попал в ДТП. В результате аварии один человек погиб и 17 были ранены, сообщило агентство IHA 5 июля.

Отмечается, что авария произошла в 21.30 воскресенья в районе промзоны Гебзе. Автобус марки MAN двигался в сторону Анкары, когда у него лопнуло колесо и он врезался в бетонный барьер, установленный для ремонтных работ.

В транспортном средстве находились 19 пассажиров.

По данным агентства, автобус принадлежит компании Metro Turizm. Движение по шоссе в направлении Анкары было полностью перекрыто.

TEM’de Metro Turizm’e ait bir yolcu otob"us"u devrildi: En 1 kisi "old"u 17 kisi yarali | Kocaeli’nin Gebze ilcesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde Metro Turizm’e ait bir otob"us"un devrildigi kazada ilk belirlemelere g"ore en az bir kisi hayatini kaybetti, 17 kisi de yaralandi. pic.twitter.com/P0UP5aYDGq — Yasar Usta (@yasarustaportal) July 5, 2020

Cмотрите фотогалерею: В Турции перевернулся автобус, есть погибший и раненые

Ранее сообщалось, что автобус, в котором ехали 40 украинцев, столкнулся с грузовиком в Польше. В результате аварии пострадали более 30 человек.

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