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В Турции перевернулся автобус, есть погибший и раненые

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Автобус марки MAN перевернулся на трассе по дороге в Анкару после того, как у него лопнуло колесо.
В Турции в результате ДТП погиб один человек и 17 пострадали
В Турции в результате ДТП погиб один человек и 17 пострадали
halktv.com.tr
 
На севере Турции в районе города Гебзе автобус попал в ДТП. В результате аварии один человек погиб и 17 были ранены, сообщило агентство IHA 5 июля.
 
Отмечается, что авария произошла в 21.30 воскресенья в районе промзоны Гебзе. Автобус марки MAN двигался в сторону Анкары, когда у него лопнуло колесо и он врезался в бетонный барьер, установленный для ремонтных работ. 
 
В транспортном средстве находились 19 пассажиров. 
 
По данным агентства, автобус принадлежит компании Metro Turizm. Движение по шоссе в направлении Анкары было полностью перекрыто.

Cмотрите фотогалерею: В Турции перевернулся автобус, есть погибший и раненые

Ранее сообщалось, что автобус, в котором ехали 40 украинцев, столкнулся с грузовиком в Польше. В результате аварии пострадали более 30 человек.

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Теги: ДТП, Турция, видео, фото, авария, автобус
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Источник: korrespondent.net

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