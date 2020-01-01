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Иран построит новый объект по обогащению урана

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Иранские власти не будут восстанавливать объект в городе Натанз после загадочного пожара, а заменят его на более крупную установку.
Комплекс по обогащению урана в Натанзе
Комплекс по обогащению урана в Натанзе
 
Объект по обогащению урана в иранском городе Натанз пострадал в ходе пожара сильнее, чем сообщалось ранее. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в воскресенье, 5 июля, сообщил, что иранские власти не станут восстанавливать его после повреждений и заменят его на более крупную и современную установку.
 
Инцидент в среднесрочной перспективе негативно отразится на производстве центрифуг, которые необходимы для цикла обогащения урана.
 
Пожар в Натанзе произошел в четверг, тогда же Камальванди заявил, что в результате был поврежден один из строящихся навесов, а сам инцидент прошел без жертв.
 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию иранской стороны, что на предприятии не было ядерных материалов.
 
Власти Ирана пока не сообщают о причинах пожара. Между тем источники агентства Reuters в иранских правящих кругах сообщили, что считают возможной причиной пожара кибератаку.
 
А иранское государственное агентство ИРНА предположило, что за инцидентом могут стоять враждебные Ирану силы, такие как США или Израиль – впрочем, конкретные страны названы не были.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, уран, пожар, ядерное топливо
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Источник: korrespondent.net

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