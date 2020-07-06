В США на День независимости застрелили десятки людей

В десяти городах страны во время празднований прошли массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия.

В Соединенных Штатах Америки на День независимости в результате масштабных беспорядков с применением огнестрельного оружия по всей стране были убиты 27 человек. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила газета Daily Mail.

Наибольшее количество людей – 17 – погибло в Чикаго, еще 63 были ранены. Среди погибших – семилетняя девочка, которая стала случайной жертвой.

Известно о минимум четырех убитых и 41 раненого в Нью-Йорке. В других городах сообщается об одном (Мемфис, Балтимор) или двух (Детройт, Гринвилл) убитых, число раненых варьируется от одного к восьми.

Президент страны Дональд Трамп в Twitter отреагировал на ситуацию. Он написал, что "федеральное правительство готово, готово и способно помочь, если его попросят".

Напомним, 4 июля США отмечали День независимости. По этому поводу к согражданам обратился лидер страны.

Также в этот день известный американcкий рэпер Канье Уэст заявил о своем намерении участвовать в президентской гонке.

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