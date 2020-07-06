В США на День независимости застрелили десятки людей
В Соединенных Штатах Америки на День независимости в результате масштабных беспорядков с применением огнестрельного оружия по всей стране были убиты 27 человек. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила газета Daily Mail.
Наибольшее количество людей – 17 – погибло в Чикаго, еще 63 были ранены. Среди погибших – семилетняя девочка, которая стала случайной жертвой.
Известно о минимум четырех убитых и 41 раненого в Нью-Йорке. В других городах сообщается об одном (Мемфис, Балтимор) или двух (Детройт, Гринвилл) убитых, число раненых варьируется от одного к восьми.
Президент страны Дональд Трамп в Twitter отреагировал на ситуацию. Он написал, что "федеральное правительство готово, готово и способно помочь, если его попросят".
Напомним, 4 июля США отмечали День независимости. По этому поводу к согражданам обратился лидер страны.
Также в этот день известный американcкий рэпер Канье Уэст заявил о своем намерении участвовать в президентской гонке.
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