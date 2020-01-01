В США отпустили под залог одного из обвиняемых по делу Флойда

Экс-полицейского Ту Тао освободили после внесения залога в 750 тысяч долларов. Он обязан являться по каждому вызову судьи и следователя.

Одного из четырех бывших полицейских, подозреваемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, отпустили после внесения залога. Об этом сообщил телеканал Fox 9.

Отмечается, что Ту Тао обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Сумма залога составляет 750 тысяч долларов.

После освобождения экс-полицейский должен являться по вызову судьи и следователя и не вступать в контакт с родными погибшего.

Залог внесен еще за двух обвиняемых по делу об убийстве Флойда бывших полицейских. При этом Дерек Шовен, который непосредственно душил жертву, остается под стражей.

Напомним, сначала Шовину предъявили обвинение в убийстве по неосторожности, позднее его переквалифицировали на более тяжкую степень. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура предъявила обвинения в пособничестве убийству.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд скончался в Миннеаполисе после применения полицейскими удушающего приема во время задержания. Смерть мужчины спровоцировала массовые протесты в США и в мире.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet