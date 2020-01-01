В Ираке опровергли ракетный обстрел аэропорта в Багдаде

Багдадское оперативное командование не докладывало о каких-либо пусках ракет до 00.50, подчеркивается в сообщении службы безопасности республики.

Представители сил безопасности Ирака опровергли информацию о ракетном обстреле территории международного аэропорта Багдада. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter 6 июля.

"Несколько СМИ сообщили о падении ракеты Катюша возле терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость, Багдадское оперативное командование не докладывало о каких-либо пусках ракет до 00.50. Мы призываем СМИ быть более точными и брать информацию у пресс-службы силовых структур", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, в ночь на понедельник ряд СМИ информировал о ракетном обстреле аэропорта Багдада . Отмечалось, что боеприпас не взорвался, а удар был нанесен по территории объкта, где расквартированы военнослужащие США.

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