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В Ираке опровергли ракетный обстрел аэропорта в Багдаде

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Багдадское оперативное командование не докладывало о каких-либо пусках ракет до 00.50, подчеркивается в сообщении службы безопасности республики.
Cилы безопасности Ирака не подтвердили ракетный обстрел аэропорта Багдада
Cилы безопасности Ирака не подтвердили ракетный обстрел аэропорта Багдада
 
Представители сил безопасности Ирака опровергли информацию о ракетном обстреле территории международного аэропорта Багдада. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter 6 июля.
 
"Несколько СМИ сообщили о падении ракеты Катюша возле терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость, Багдадское оперативное командование не докладывало о каких-либо пусках ракет до 00.50. Мы призываем СМИ быть более точными и брать информацию у пресс-службы силовых структур", - подчеркивается в заявлении.
 
Напомним, в ночь на понедельник ряд СМИ информировал о ракетном обстреле аэропорта Багдада. Отмечалось, что боеприпас не взорвался, а удар был нанесен по территории объкта, где расквартированы военнослужащие США.

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Теги: Ирак, ракета, аэропорт, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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