В США на гараж упало огромное дерево, пострадали 19 человек

К моменту приезда спасателей шесть человек оказались под завалами. Среди почти двух десятков раненых двое детей.

В результате падения на гараж большого дерева в городе Пасадена (штат Мэриленд) по меньшей мере 19 человек получили травмы. Об этом 5 июля сообщила в Twitter пожарная служба округа Анн-Арандел.

Отмечается, что огромное дерево упало на отдельно стоящий гараж, в котором находились более 20 человек. К моменту приезда спасателей шесть человек оказались под завалами, спустя 45 минут их всех удалось извлечь из-под обломков.

По сведениям службы, 19 человек были госпитализированы, из них двое детей.

Среди пострадавших один находится в критическом состоянии и пятеро с серьезными травмами.

По информации местного издания Capital Gazette , в гараже от бури укрылась большая компания, которая отмечала день рождения одного из детей.

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