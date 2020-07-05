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В США на гараж упало огромное дерево, пострадали 19 человек

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К моменту приезда спасателей шесть человек оказались под завалами. Среди почти двух десятков раненых двое детей.
В США на гараж упало огромное дерево, пострадали 19 человек
twitter.com/AACoFD
В результате падения на гараж большого дерева в городе Пасадена (штат Мэриленд) по меньшей мере 19 человек получили травмы. Об этом 5 июля сообщила в Twitter пожарная служба округа Анн-Арандел.
 
Отмечается, что огромное дерево упало на отдельно стоящий гараж, в котором находились более 20 человек. К моменту приезда спасателей шесть человек оказались под завалами, спустя 45 минут их всех удалось извлечь из-под обломков.
 
По сведениям службы, 19 человек были госпитализированы, из них двое детей.
 
Среди пострадавших один находится в критическом состоянии и пятеро с серьезными травмами.
 
По информации местного издания Capital Gazette, в гараже от бури укрылась большая компания, которая отмечала день рождения одного из детей.
 
 
 
Ранее сообщалось, что на детской площадке в центре Харькова большая ветка дерева упала и травмировала девочку.

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Теги: США, буря, фото, дерево, ранение, гаражи, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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