В США на гараж упало огромное дерево, пострадали 19 человек
К моменту приезда спасателей шесть человек оказались под завалами. Среди почти двух десятков раненых двое детей.
В результате падения на гараж большого дерева в городе Пасадена (штат Мэриленд) по меньшей мере 19 человек получили травмы. Об этом 5 июля сообщила в Twitter пожарная служба округа Анн-Арандел.
Отмечается, что огромное дерево упало на отдельно стоящий гараж, в котором находились более 20 человек. К моменту приезда спасателей шесть человек оказались под завалами, спустя 45 минут их всех удалось извлечь из-под обломков.
По сведениям службы, 19 человек были госпитализированы, из них двое детей.
Среди пострадавших один находится в критическом состоянии и пятеро с серьезными травмами.
По информации местного издания Capital Gazette, в гараже от бури укрылась большая компания, которая отмечала день рождения одного из детей.
Cмотрите фотогалерею: В США на гараж упало огромное дерево, пострадали 19 человек
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