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ЕС намерен ужесточить контроль над Google, Amazon и Facebook

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В Евросоюзе имеют вопросы к американским компаниям по антимонопольному законодательству и выплате налогов.
ЕС планирует жестче регулировать работу Google, Amazon и Facebook
ЕС планирует жестче регулировать работу Google, Amazon и Facebook
dpa

Европейский союз намерен ввести меры по ужесточению контроля над американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер в интервью The Wall Street Journal в воскресенье 5 июля.

В частности, в ЕС хотят обеспечить соблюдение компаниями США норм антимонопольного законодательства и выплату ими всех налогов.

"Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом", - сказала Вестагер.

Также она отметила необходимость соблюдения законов о конкуренции и разработки новых норм в антимонопольной сфере.

"Компании должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Цукерберг потерял $7,2 млрд за день после того, как крупные корпорации отказались размещать рекламу в Facebook.

Европейские антимонопольные органы выдвинули Google ультиматум

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Теги: ЕС, Google, Facebook, контроль, Amazon, антимонопольне законодавство
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Источник: korrespondent.net

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