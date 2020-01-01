Трамп заявил о снижении смертности от коронавируса в США

Американский лидер заявил, что в стране "низкая и устойчивая" смертность от COVID-19, а большое количество новых случаев объясняется увеличением числа проводимых тестов.

Трамп уверяет, что смертность от коронавируса в США низкая

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в США продолжает расти, но смертность от этого заболевания снижается. Об этом в воскресенье, 6 июля заявил президент США Дональд Трамп в своем сообщении в Twitter.

"Новые случаи заражения китайским вирусом растут (из-за массового тестирования), смертность снижается, она "низкая и устойчивая". Фальшивые СМИ должны сообщить об этом, а также о том, что число новых вакансий устанавливает рекорды", - написал Трамп.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу заражений COVID-19 в мире. В стране подтверждено 2 млн 874 тыс. 817 случаев заболевания коронавирусом, 129 тыс. 871 человек скончались.

Ранее сообщалось, что США превзошли рекорд Бразилии по коронавирусу. За последние 14 дней число зафиксированных случаев коронавируса растет по сравнению с двумя неделями ранее в 37 из 50 штатов США.

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