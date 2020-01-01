Какой праздник 6 июля 2020: традиции и невероятные факты

Всемирный день поцелуя и День жареной курицы, первый в мире озвученный киносеанс и день рождения Сильвестра Сталлоне – обо всех знаменательных событиях 6 июля расскажем в материале Korrespondent.net.

Сегодняшний день, 6 июля, богат на очень интересные события и праздники. Например, сегодня День обеда с вашим веб-мастером и день рождения доллара, сегодня впервые испытана вакцина против бешенства и народ устраивал банный день.

6 июля - 187-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 178 дней.

Какие праздники 6 июля

Всемирный день поцелуя. World Kissing Day отмечается 6 июля и существует уже сто с лишним лет. Придумали его еще в конце XIX века в Британии. Причем, по некоторым данным, инициатором праздника стал дантист. Рассудил он так: если люди станут чаще целоваться, то и за гигиеной полости рта начнут следить тщательнее, так и к стоматологам народ потянется. Неизвестно, прибавилось ли у находчивого доктора клиентов, но праздник прижился и впоследствии распространился на другие страны. Мировой рекорд по самому долгому поцелую установили охранник и домохозяйка из Таиланда в 2013 году. Они целовались непрерывно 58 часов 35 минут и 58 секунд. Влюбленным пришлось в это время есть через трубочку, не спать и даже ходить вместе в туалет. Такие жертвы были вознаграждены призом в три с лишним тысячи долларов и двумя бриллиантовыми кольцами.

День рождения доллара. 6 июля 1785 года Томас Джефферсон инициировал в Континентальном Конгрессе Соединенных Штатов провозглашение доллара основной денежной единицей США. Эта дата теперь считается Днем рождения доллара - валюты, которая многие десятилетия считается основной валютой в мире.

День рождения доллара. YouTube

День столицы Казахстана (День Нур-Султана)

День государственности Литвы. Приурочен ко дню коронации князя Миндаугаса в 1252 году. С этого события, считают историки, Литва ведет отсчет своей государственности, начало ориентации страны на западную демократию. Великий князь литовский Миндаугас (около конца 1230-х - 1263) объединил под своей властью литовские земли (Аукштайтию, Жемайтию и другие) и подчинил русские города Новгородок, Слоним, Волковыск.

День рождения Далай-ламы

День жареной курицы в США

День жареной курицы. wallhere.com

День учителя в Перу

День независимости Малави

День посадки деревьев в Чили

Праздник Лета и Поэзии (День Эйно Лейно) в Финляндии. Финны глубоко почитают своего знаменитого поэта-лирика Эйно Лейно (1878-1926). Его день рождения отмечается как праздничный День Лета и Поэзии.

День обеда с вашим веб-мастером в США

День независимости Коморских островов

День памяти Яна Гуса в Чехии. Ян Гус - национальный герой чешского народа. Был священником и некоторое время ректором Пражского университета. 6 июля 1415 года в Констанце был сожжен вместе со своими трудами.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании. С 6 по 14 июля в Памплоне - одном из древнейших испанских городов - проходят праздничные мероприятия, посвященные Святому Фермину, епископу, жившему в 13 веке и спасшему некогда Памплону от эпидемии чумы. Энсьерро (от слова "запертый") - массовые забеги с быками, проходящие каждый день на улицах Памплоны во время Сен-Фермина. Каждый день в 6:30 горожане просыпаются под музыку оркестров. А ровно в восемь часов доставленные накануне в город быки, которые примут участие в вечерней корриде, выпускаются из загона, устроенного в одном из районов города и они несутся на арену. А перед ними бегут сотни жителей города и туристов, решивших таким опасным способом проверить свое мужество и физическую подготовку, а заодно и повысить содержание адреналина в крови.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании. Twitter

Что произошло 6 июля

1439 - Папа Римский Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию, создавшую грекокатолическую церковь.

1535 - по обвинению в государственной измене казнен английский гуманист, лорд-канцлер Томас Мор, позже причисленный к лику католических святых.

1687 - Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые Philosofiae naturalis principia mathematika, содержащие изложение самых блестящих открытий автора в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе и теорию всемирного тяготения.

1710 - в Мейсене (Саксония) создана первая в Европе фарфоровая мануфактура - Мейсенский фарфор.

Мейсенский фарфор. puzzleit.ru

1785 - Доллар стал национальной валютой США.

1863 - основан крупнейший банк Франции Cr'edit Lyonnais.

1885 - впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства. Французский ученый Луи Пастер успешно испытал ее на 9-летнем Жозефе Мейстере, которого укусила бешеная собака.

1905 - впервые службы правопорядка Америки и Европы обменялись отпечатками пальцев подозреваемого в преступлениях человека. Полицейские Лондона и Сент-Луиса передали друг другу отпечатки пальцев Джона Уокера.

Отпечатки пальцев. Facebook

1919 - завершился первый в истории трансатлантический перелет дирижабля - из Великобритании в США.

1923 - официально вступили в силу решение о создании СССР и Конституция СССР. Созданы Совет Народных Комиссаров СССР (Правительство) и наркоматы (министерства).

1928 - в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

1936 - на параде физкультурников в Москве впервые появился лозунг "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство".

1939 - первый регулярный рейс по доставке авиапочты винтокрылым летательным аппаратом (США).

Кто родился 6 июля

1781 - Стэмфорд Раффлз, британский колониальный администратор, основатель Сингапура.

1907 - Фрида Кало, мексиканская художница.

1946 - Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001-2009), сын 41-го президента США Джорджа Буша.

1946 - Сильвестр Сталлоне, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер.

Сильвестр Сталлоне. calgarysun.com

Какой 6 июля праздник по церковному календарю

6 июля верующие чтят память святой мученицы Агриппины Римской. Девушка, происходившая родом из богатой и знатной римской семьи, еще в юности уверовала в Христа и приняла крещение. Император Валериан, устроивший гонения на христиан, повелел предать Агриппину суду и жестоким пыткам. Она скончалась от мучений, но так и не отреклась от Христа. Останки Агриппины Римской похоронены на Сицилии.

Какой сегодня народный праздник

Аграфена Купальница у славянских народов ассоциировался с купанием. Все, что было связано с водой, баней и купанием, нашло отражение в этот день. К тому же он отмечался накануне дня Ивана Купалы. А в православии в этот день чтят память святой Агриппины Римской, прозванной в народе Аграфеной.

Аграфена Купальница. Twitter

На Аграфену обязательно мылись и парились в банях, используя при этом для исцеления от болезней разные лечебные травы. Парились веником из богородицкой травы и папоротника, иван-да-марьи и ромашки, из лютика и полыни, мяты пахучей.

На Аграфену было принято топить баню с самого утра. Считалось, что раннее мытье в этот день поможет избавиться от всех болезней.

Днем и вечером народ купался в реках и озерах. Согласно поверью, вода в природных водоемах на Аграфену становится целебной.

Традиции в Аграфенин день

6 июля было принято:

Варить ячменную кашу и угощать ею нищих, бродяг и путников;

Устраивать гуляния и хороводы до глубокой ночи;

Класть на пороги охапки крапивы, которая отгоняла нечисть;

Очищать колодцы с питьевой водой.

Именины

Сегодня ваших поздравлений ждут: Агриппина, Антон, Артемий (Артем), Герман, Доминика, Кузьма, Святослав, Тереза, Федор.

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