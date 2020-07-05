В США над озером столкнулись два самолета, восемь жертв

Два небольших самолета утонули в озере после столкновения. Два тела уже обнаружены, еще шесть человек, по данным полиции, тоже погибли.

Самолеты еще не подняли с дна озера edition.cnn.com

Над озером в американском штате Айдахо в воскресенье, 6 июля, столкнулись два небольших самолета, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию в округе Кутенай.

"Восемь человек считаются погибшими после столкновения двух самолетов над озером Кер д'Ален в Айдахо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье после обеда по прибытию на место инцидента были обнаружены два тела еще до того, как сами самолеты утонули в воде.

Полицейские считают, что еще шесть человек тоже погибли, однако, их тела до сих пор не найдены.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства аварии и пытаются выяснить, сколько всего было пассажиров на борту каждого самолета.

По словам представителя местной полиции, поднятие на поверхность самих самолетов состоится сегодня или завтра.

Накануне сообщалось, что в Польше самолет упал возле частного дома, пострадал только пилот.

Ранее в американском штате Юта потерпел крушение малый пассажирский самолет. Тогда погибли четыре человека – члены одной семьи.

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