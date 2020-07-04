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Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения преуменьшает возможность воздушной передачи COVID-19.
ВОЗ преуменьшает возможность воздушной передачи COVID-19.
ВОЗ преуменьшает возможность воздушной передачи COVID-19.
EPA/UPG

239 ученых из разных стран отправили Всемирной организации здравоохранения открытое письмо, в котором попросили обновить рекомендации по борьбе с коронавирусом, информирует The New York Times. Оказывается, инфекция может находиться в воздухе значительно дольше.

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Ученые пришли к выводу, что COVID-19 способен перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц, чем предполагалось ранее. 

Исследователи обратили внимание на то, что люди заражаются COVID-19 в любых учреждениях и заведениях. Это свидетельствует о том, что вирус задерживается в воздухе дольше. Значит, людям могут понадобиться защитные маски даже в помещениях, где соблюдается социальная дистанция.

Кроме того, в многоквартирных домах, в частных домах, школах, домах престарелых, видимо, придется устанавливать в системы кондиционирования новые мощные фильтры, чтобы свести к минимуму риск заражения.

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Напомним, вчера, 5 июля, министр здравоохранения Максим Степанов выразил обеспокоенность тем, что в Украине увеличивается количество людей, заболевших COVID-19. Особое беспокойство вызывает увеличившееся количество людей, нуждающихся в госпитализации.

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Теги: коронавирус, COVID-19, Всемирная организация здравоохранения
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