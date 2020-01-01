Австрийские власти задержали предполагаемого убийцу и одного из свидетелей, который начал путаться во время допроса.

По делу об убийстве политического эмигранта Мамихана Умарова в Австрии задержали двух выходцев из Чечни. Один из них может быть киллером. Об этом накануне сообщило агентство APA.

По его данным, свидетель убийства во время допроса начал путаться. Полицейские решили, что он может быть причастен к убийству, и арестовали его. Никаких дополнительных сведений о его личности не было раскрыто. А в воскресенье днем по требованию местной прокуратуры был наложен запрет на разглашение информации.

Предполагаемый убийца Умарова – 47-летний мужчина, который был задержан сразу же после убийства, – его взяли под стражу.

Отмечается, австрийские власти предлагали Умарову при жизни защиту, однако он отказался. В то же время правоохранительные органы считали, что существовала угроза его жизни.

Напомним, 4 июля в пригороде Вены был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, который публично критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Умаров был гражданином России, но с 2005 года проживал в Австрии, где просил политического убежища.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук назвал Умарова главным свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой, покушении на Адама Осмаева и теракта в Киеве возле телеканала Эспрессо.

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