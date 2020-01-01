Индия и Китай вывели войска из долины реки Галван - СМИ

Теперь между войсками стран будет создана буферная зона. Стороны также разбирают временные сооружения в спорной долине.

Индия и Китай вывели своих военных со спорных территорий на границе в долине реки Галван. Об этом сообщает телеканал NDTV в понедельник, 6 июля.

"Взаимный вывод индийских и китайских войск состоялся, но, скорее всего, ограничен долиной реки Галван. Между индийскими и китайскими войсками создана буферная зона", - цитирует канал слова своего источника.

"Нам нужно будет подождать, чтобы увидеть, является ли это разъединение прочным и реальным", - подчеркнул источник.

Стороны также разбирают временные сооружения, построенные в пограничной зоне, и отходят от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай. Но источники не уточняют, на какое расстояние от нее отводятся военнослужащие.

Отмечается также, что разведение войск произошло в соответствии с договоренностью, достигнутой 30 июня в ходе консультаций, которые провели командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин. Это была третья подобная встреча с 6 июня.

Напомним, что ранее на границе Индии и Китая подрались военные. На границе между двумя странами произошла жесткая рукопашная схватка с применением камней - три человека погибли.

Позже сообщалось, что войска Китая стягиваются к индийской границе. Китайская армия в районе Кашмира усиливает танковую группировку, способную вести наступление.

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