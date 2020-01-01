В МИД назвали сроки возвращения украинцев из Афин

Ведется работа по возможности предоставить украинцам разрешение на проживание в местном отеле.

В аэропорту греческих Афин 17 граждан Украины провели вторые сутки, ожидая решение вопроса о возвращении на родину. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора консульского департамента МИД Украины Сергея Погорельцева.

"По состоянию на утро, граждане Украины, которым было отказано во въезде находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину… Вылет наших соотечественников запланирован на вторник, 7 июля", – сообщил Погорельцев.

Он подчеркнул, что консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания для украинских граждан.

В частности, ведется работа по возможности им предоставить разрешение на проживание в отеле. Консулы находятся на постоянной связи с нашими соотечественниками. Дело продолжает находиться на особом контроле руководства МИД, Департамента консульской службы и Посольства Украины в Греции.

Накануне стало известно, что в Афинах задержали 17 украинцев, которые прибыли двумя авиарейсами из Киева. Их в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей.

Позже к украинцам приехал консул и привез им мыло, антисептик, воду и туалетную бумагу. Также у граждан появились матрасы.

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