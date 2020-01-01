Европол задержал более 700 человек после взлома преступного чата

Правоохранители взломали зашифрованный чат, в котором преступные группировки торговали оружием, наркотиками и заказывали нападения на конкурентов.

Участники взломанного Европолом зашифрованного чата хранили миллионные суммы в тумбочках возле кровати и шкафах с одеждой. Об этом заявили правоохранители, участвовавшие в операции Venetic, передает ВВС в понедельник, 6 июля.

Всего британская полиция арестовала более 700 человек, который подозревают в участии в организованных преступных группах, после взлома секретного чата EncroChat. Чат использовали для торговли оружием, наркотиками и заказа нападений на конкурентов. В спецопераций под названием Venetic участвовали также правоохранители Франции и Нидерландов.

Как сообщает полиция, только в Британии у преступников изъяли 54 млн фунтов стерлингов. Большие суммы денег часто были спрятаны в тумбочках возле кровати или в шкафах с одеждой в пакетах сети супермаркетов Tesco.

Кроме того, были изъяты более 2 тонн наркотиков, из которых полторы тонны - кокаин, и 28 миллионов таблеток етизолама, седативных лекарств.

Наконец, среди изъятых вещей были 77 единиц оружия, включая автоматы Калашникова, 55 авто премиум-класса и 73 элитных часов.

В Британии задержаны 746 подозреваемых в участии в преступной сети, из них двое правоохранителей. Национальное уголовное агентство страны заявляет, что это едва ли не самая масштабная в истории спецоперация по своим последствиям для сетей организованной преступности.

Глава Metropolitan Police Крессида Дик говорит, что спецоперация стала "переломным моментом" в этой борьбе. Ее служба в рамках спецоперации провела 171 арест и изъяла 13, 3 миллионов фунтов стерлингов наличными.

"Это только начало. Благодаря полученной информации мы будем разрывать сети организованной преступности неделями, месяцами, а может и годами", - подчеркнула Дик.

В то же время полиция Нидерландов изъяла у членов сети около 20 миллионов евро, 8 тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетамина. Франция объявит о результатах операции Venetic позже - там она еще не завершена.

Ранее полиция в 11 странах задержала 33 участников чата для педофилов. Большинство участников чата в WhatsApp были задержаны в Испании, 14 из участников сами оказались несовершеннолетними.

Также Европол изъял тысячи артефактов в 103 странах. Преступные сети занимались археологическими находками и произведениями искусства, похищенными из пострадавших от войны стран.

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