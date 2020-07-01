В Афинах одна из задержанных украинок пересекла границу Шенгена

Киевлянка Анна Левковская смогла на законных основаниях въехать на территорию Греции и теперь решается вопрос о ее отправке во Францию.

Анна Левковская получила разрешение на въезд в Грецию в качестве исключения Европейская правда

В греческих Афинах одной украинке, которая была среди задержанных граждан в аэропорту, разрешили въезд в Грецию. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на посольство Украины в Греции в понедельник, 6 июля.

"На основании ходатайства посольства и привлеченного адвоката получено разрешение на въезд в Грецию, в качестве исключения для студента, киевлянке Анне Левковской. Левковская на законных основаниях въехала в Грецию", – заявили в посольстве.

Указано, что сейчас с представителем французской полиции в Греции выясняется вопрос о наличии оснований для дальнейшего путешествия Левковской во Францию. Также ведется работа консула в отношении других граждан Украины.

Накануне стало известно, что в Афинах задержали 17 украинцев, которые прибыли двумя авиарейсами из Киева. Их в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей.

Ранее в понедельник стало известно, что украинцы могут вернуться из Афин на родину уже 7 июля.

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