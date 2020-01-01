В Иране оценили ущерб от пожара на ядерном объекте

Случившийся пожар может замедлить разработку современных центрифуг для обогащения урана, по оценкам местных экспертов.

Комплекс по обогащению урана в Натанзе

Пожар на заводе по обогащению урана в Натанзе нанес значительный ущерб. Об этом сообщил представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) Бехруз Камалванди.

При этом, по его словам, в результате инцидента никто не пострадал. "Обошлось без жертв", - сказал Камалванди. Он уточнил, что завод продолжает работать в штатном режиме.

Вместе с тем случившийся пожар может замедлить разработку современных обогатительных центрифуг, уточнил представитель Ирана в МАГАТЭ.

МАГАТЭ 4 июля подтвердило отсутствие повышенного радиационного фона на месте инцидента.

Как сообщалось, иранские власти не будут восстанавливать объект в городе Натанз после загадочного пожара, а заменят его на более крупную установку.

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