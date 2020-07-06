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В Австралии закрыли сообщение между штатами из-за коронавируса

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Закрытие границы между Новым Южным Уэльсом и Викторией произойдет впервые за последние 100 лет.
Губернатор штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил о чрезвычайной ситуации с коронавирусом в регионе
Губернатор штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил о чрезвычайной ситуации с коронавирусом в регионе
www.abc.net.au
 
Граница между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория закрыта из-за повторной вспышки коронавируса. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило издание Sydney Morning Herald.
 
 
Граница будет закрыта в полночь во вторник, 7 июля. Закрытие границы между Новым Южным Уэльсом и Викторией произойдет впервые за последние 100 лет.
 
Соответствующее решение принято после разговора губернатора штата Виктория Даниеля Эндрюса с премьер-министром Австралии Скоттом Мориссоном.
 
В Виктории за минувшие сутки зарегистрированы рекордные 127 новых случаев заболевания коронавирусом, из них два стали летальными. 
 
Число подтвержденных случаев COVID-19 в штате достигло 645. Двумя неделями ранее показатель составлял всего 125.
 
Как сообщалось, торговые австралийские сети Coles и Woolworths вынуждены ввести ограничения на продажу туалетной бумаги в связи с ростом спроса на нее из-за вспышки коронавируса.

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Теги: Австралия, эпидемия, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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