В Австралии закрыли сообщение между штатами из-за коронавируса

Закрытие границы между Новым Южным Уэльсом и Викторией произойдет впервые за последние 100 лет.

Губернатор штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил о чрезвычайной ситуации с коронавирусом в регионе www.abc.net.au

Граница между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория закрыта из-за повторной вспышки коронавируса. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило издание Sydney Morning Herald.

Граница будет закрыта в полночь во вторник, 7 июля. Закрытие границы между Новым Южным Уэльсом и Викторией произойдет впервые за последние 100 лет.

Соответствующее решение принято после разговора губернатора штата Виктория Даниеля Эндрюса с премьер-министром Австралии Скоттом Мориссоном.

В Виктории за минувшие сутки зарегистрированы рекордные 127 новых случаев заболевания коронавирусом, из них два стали летальными.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в штате достигло 645. Двумя неделями ранее показатель составлял всего 125.

Как сообщалось, торговые австралийские сети Coles и Woolworths вынуждены ввести ограничения на продажу туалетной бумаги в связи с ростом спроса на нее из-за вспышки коронавируса.

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