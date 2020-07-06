В Польше пострадали 14 людей в тройном ДТП

В результате ДТП в Польше с участием двух автобусов и микроавтобуса было травмировано 14 человек, двоих эвакуировали медицинским вертолетом.

В Польше произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса, 14 человек травмированы. Видео с места происшествия опубликовал YouTube-канал Miastokolobrzeg.

Авария произошла в воскресенье около 19:00 на автодороге между населенными пунктами Рогово и Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве.

Сообщается, что столкнулись два автобуса, ехавших в противоположных направлениях, задев при этом припаркованный микроавтобус.

Получили травмы 14 человек, пять госпитализированы, в том числе двое - медицинским вертолетом.

Ранее сообщалось, что 2 июля в Польше автобус с 40 гражданами Украины столкнулся с грузовиком. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Также сообщалось, что в Варшаве автобус упал с моста, есть жертвы. Пассажирский двухсекционный автобус вместе с пассажирами упал с моста высотой около пяти метров.

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