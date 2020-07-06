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В Москве отреагировали на подготовку Киева к отражению военной операции РФ

Комментариев: 19
В Кремле считают, что слухи о возможном нападении России на Херсонскую область - "искусственное нагнетание истерии" в Украине, а в Госдуме заявили, что военная конфронтация с Россией для Украины закончится "печально".
Дмитрий Песков прокомментировал усиление защиты на юге Украины
Дмитрий Песков прокомментировал усиление защиты на юге Украины
АР (архивное фото)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах Россиипрорваться с территории Крыма, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал являются глупостью. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает Интерфакс.

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“Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, к нашему сожалению, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке“, - сказал он журналистам.

Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее заявил журналистам, что Украина готовится “к полномасштабной военной конфронтации.

В частности, Неижпапа сказал, что в Киеве не исключают наступательных действий российской армии на юге Херсонской области.

В ответ на это первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что для Украины “все закончится печально“ в случае, если она решится на военную конфронтацию с РФ.

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“У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно“, - сказал Красов Интерфаксу ранее в понедельник.

Ранее глава ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинскую армию готовят к наступательным действиям в условиях города.

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Теги: Россия, война, Украина-Россия, Херсонская область, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (22)
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SilLvEr    06.07.2020, 16:15
Оценка:  +1
SilLvEr
Кацапу повірити , себе обдурити !
CARBON+    06.07.2020, 16:06
Оценка:  -2
CARBON+
Украина существует только для того чтобы насолить россии.
Вот только россии похрен тявканье моськи...
а Украина себя уничтожила полностью.
осталась колония битком набитая слабоумными сепарами воюющими против собственной нации .. чтобы опять же насолить россии ))
Lyonya-Space    06.07.2020, 16:17
Оценка:  0
Lyonya-Space
Слопатоеда болотная, ты хоть само поняло, что написало?
WTF2wtf    06.07.2020, 16:18
Оценка:  0
WTF2wtf
Такими упоротыми набросами с нацистской риторикой путинское быдло путается оправдывать эту преступную войну путинского режима против Украины???
Конченые ...
Vixerunt    06.07.2020, 16:06
Оценка:  +1
Vixerunt
Так если у нас нет армии чего ж вы лапотники сухопутный коридор в крым не пробили, была б там вода. Или боитесь что наши Европейские коллеги вам рубль по 100/бакс сделают. Какие вы вояки видно по Сирии и Донбассу.
navigator2    06.07.2020, 16:04
Оценка:  +3
navigator2
а Крим хто віджав?
Muzobozz    06.07.2020, 16:07
Оценка:  -2
Muzobozz
Потрохобот-многостаночник,Крым никто не отжимал.Крым слил без единого оборонительного боя турчинов,совершив госизмену.А затем госизмену совершил порошенко,отказавшись его отвоёвывать.Всасываешь?)))))))) ))))))
Lyonya-Space    06.07.2020, 15:46
Оценка:  +4
Lyonya-Space
"... это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине...." - занавес!
Эти лапотные твари, неограниченно циничны!
Muzobozz    06.07.2020, 15:53
Оценка:  -4
Muzobozz
Потрохобот-многостаночник,под каким бы ты ником не высерался однотипным бредом,палишься ты сразу своей примитивной риторикой.Очень толсто пытаешься троллить,а это всегда палится очень быстро.Но ты не унывай,долбойоб,я верю в тебя!)))))))))))))))))))
Lyonya-Space    06.07.2020, 15:54
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Говнососс, тебе нужно заняться тем, о чём я ниже написал.
Muzobozz    06.07.2020, 15:57
Оценка:  -4
Muzobozz
И снлва толсто,потрохобот-многостаночни к!Мне доставляет особое удовольствие загонять в стойло таких проплаченых дебилоидов-псевдопатриотов как ты.Но ты не обижайся,быть загнанным в стойло-просто твоя судьба.)))))))))))))))))
Graddfeydd    06.07.2020, 15:39
Оценка:  +1
Graddfeydd
Если мocкaлeй действительно интересует СКК, то его определенно следует заминировать в нескольких наиболее уязвимых участках и, если вторжение случится, то в первую очередь подорвать его к ядреной фене.
Muzobozz    06.07.2020, 15:44
Оценка:  -4
Muzobozz
Потрохобот-многостаночник,но для этого сначала необходимо просто встать с дивана,не так ли,клоун упоротый?)))))))))))))))
Виктор    06.07.2020, 15:28
Оценка:  +2
Виктор
Они даже уже знают что будет впереди. Дебилоиды российские, прошли те времена когда верили трусливому вранью России. В общем держитесь там...
Жеральд    06.07.2020, 15:25
Оценка:  +7
Жеральд
с таким *братом* как рассия и врагов ненужно - циничные,лживые,ордынцы
chytan    06.07.2020, 15:17
Оценка:  +3
chytan
А уж как будет печально жареным бурятам и утилизированым псковским десантникам !!!
Muzobozz    06.07.2020, 15:14
Оценка:  -11
Muzobozz
Как же так!Ведь наша пропаганда нам уже седьмой год кукарекает изо всех унитазов что"в нясь вийня с Расиий".А Россия снова на эту"вийню"не явилась...Смахивает на очередную зраду!)))))))))))))))))))
Asmo    06.07.2020, 15:17
Оценка:  +6
Asmo
не опасно когда готовишься и не происходит, опасно когда не готовишься и происходит..
WTF2wtf    06.07.2020, 15:32
Оценка:  +4
WTF2wtf
Быдлобот-многостаночник путиснкий,
согласно вашей пропаганде все танки из шахт (как и все остальное для ведения войны) ... и массовка на россии обязана "верить" в такую тупую срань с начала этой путинской войны против Украины
Muzobozz    06.07.2020, 15:38
Оценка:  -4
Muzobozz
Как и всегда,потрохобот-многостаноч ник,очень толсто.Ты не можешь доказать мою причастность к России,поэтому продолжаешь в бессилии голословно кукарекать в трубу.Но разве это мои проблемы?Конечно же нет.Я просто с тебя,кретина многоликого,смеюсь!)))))))))) )))))
Lyonya-Space    06.07.2020, 15:53
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Муз-навоз, от меня тебе мой пост: ты такое же украинец, как из навоза пуля!
Мой тебе совет: Брысь с сайта, займись привычным для тебя делом - продолжай виртуозную игру на кожаной флейте Пукина.
Muzobozz    06.07.2020, 16:00
Оценка:  -2
Muzobozz
Потрохобот-многостаночник,а кто тебе,хроническому дегенерату,сказал что я украинец?Я просто родился и живу здесь,имею украинский паспорт.Загоняю в стойло дебилоидов-псевдопатриотов,ти па тебя очень здорово.Чему очень рад.)))))))))))))))
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