В Москве отреагировали на подготовку Киева к отражению военной операции РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах Россиипрорваться с территории Крыма, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал являются глупостью. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает Интерфакс.
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“Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, к нашему сожалению, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке“, - сказал он журналистам.
Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее заявил журналистам, что Украина готовится “к полномасштабной военной конфронтации.
В частности, Неижпапа сказал, что в Киеве не исключают наступательных действий российской армии на юге Херсонской области.
В ответ на это первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что для Украины “все закончится печально“ в случае, если она решится на военную конфронтацию с РФ.
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“У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно“, - сказал Красов Интерфаксу ранее в понедельник.
Ранее глава ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинскую армию готовят к наступательным действиям в условиях города.
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Вот только россии похрен тявканье моськи...
а Украина себя уничтожила полностью.
осталась колония битком набитая слабоумными сепарами воюющими против собственной нации .. чтобы опять же насолить россии ))
Конченые ...
Эти лапотные твари, неограниченно циничны!
согласно вашей пропаганде все танки из шахт (как и все остальное для ведения войны) ... и массовка на россии обязана "верить" в такую тупую срань с начала этой путинской войны против Украины
Мой тебе совет: Брысь с сайта, займись привычным для тебя делом - продолжай виртуозную игру на кожаной флейте Пукина.