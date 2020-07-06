В Москве отреагировали на подготовку Киева к отражению военной операции РФ

В Кремле считают, что слухи о возможном нападении России на Херсонскую область - "искусственное нагнетание истерии" в Украине, а в Госдуме заявили, что военная конфронтация с Россией для Украины закончится "печально".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах Россиипрорваться с территории Крыма, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал являются глупостью. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает Интерфакс.

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“Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, к нашему сожалению, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке“, - сказал он журналистам.

Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее заявил журналистам, что Украина готовится “к полномасштабной военной конфронтации.

В частности, Неижпапа сказал, что в Киеве не исключают наступательных действий российской армии на юге Херсонской области.

В ответ на это первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что для Украины “все закончится печально“ в случае, если она решится на военную конфронтацию с РФ.

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“У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно“, - сказал Красов Интерфаксу ранее в понедельник.

Ранее глава ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинскую армию готовят к наступательным действиям в условиях города.

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