Звезда Властелина колец поддержал кандидата в президенты Беларуси

Знаменитый актер в видеообращении высказал поддержку арестованному кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду.

Исполнитель главной роли во всемирно известной киноэпопее Властелин колец Элайджа Вуд записал видеообращение, в котором поддержал кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, находящихся сейчас в СИЗО. Ролик в Instagram опубликовала девушка Эдуарда Александра Зверева.

На кадрах Вуд говорит, что читал о ситуации, в которую попали Виктор и Эдуард, и выразил надежду, что скоро они вновь окажутся на свободе.

"Я читал о вашей ситуации и хочу, чтобы вы оставались сильными. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу и вся эта история с вашим заключением останется в прошлом", - отметил Вуд.

Он также добавил, что записать обращение на видео его попросили друзья из Беларуси.

"Есть прекрасная цитата Сэмуайза Гэмджи из Властелина колец: "В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться". Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы. Берегите себя!", - сказал Элайджа Вуд.

Напомним, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико вместе со своим сыном был задержан 18 июня, вскоре после того, как заявил о своем желании баллотироваться в президенты страны.

В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что кандидата задержали, так как он "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности".

19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах".

Позже стало известно, что Виктора Бабарико обвиняют в отмывании преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. А его сына - в уклонении от уплаты налогов.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа.

Напомним, что ЕС призвал Беларусь освободить задержанного Бабарико.

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