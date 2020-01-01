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В Москве арестовали бывшего украинского футболиста

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Василенко родился в 1967 году и с 1992 года по 2001 год играл в защите украинских футбольных команд первой и второй лиги.
Василенко задержан сотрудниками ФСБ и содержится в одном из московских СИЗО
Василенко задержан сотрудниками ФСБ и содержится в одном из московских СИЗО
terrafootball.club
 
Бывший игрок клубов Таврия (Новотроицкое), Торпедо (Мелитополь) и Дружба (Бердянск) Василий Василенко арестован в Москве по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило российское информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
 
 
По его данным, Василенко задержан сотрудниками ФСБ и содержится в одном из столичных СИЗО. "Ему предъявлено обвинение по ст. Шпионаж (ст.276 УК РФ)", - сообщил собеседник издания.
 
Василенко родился в 1967 году и является гражданином Украины. С 1992 года по 2001 год играл в защите украинских футбольных команд первой и второй лиги. 
 
Напомним, в Крыму так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил уроженца города к 10 годам строгого режима по обвинению в шпионаже. При этом не уточняется, в интересах какого государства действовал "шпион".

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Теги: Москва, шпионаж, ФСБ, футболист
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Источник: korrespondent.net

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