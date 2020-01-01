В Испании разбился вертолет, есть жертвы

После крушение вертолет загорелся. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, опасаясь распространения огня на лес.

В Испании при крушении вертолета погибли два человека. Об этом сообщили каталонские правоохранительные органы, пишет в понедельник, 6 июля, Mossos de Escuadra.

Инцидент произошел в муниципалитете Ла-Ванса-и-Форнольс (провинция Льейда, автономное сообщество Каталония).

В результате катастрофы вертолет загорелся. Прибывшие на место спасатели его потушили, опасаясь, что огонь может перекинуться на ближайший лесной массив.

Вертолет совершал облет территории для осмотра линий электропередач. Причина ЧП пока неизвестна.

Напомним, 1 июля в Польше разбился вертолет, в результате чего погибли два человека.

Еще сообщалось, что в Индонезии четверо военнослужащих погибли, пятеро пострадали при крушении военного вертолета.

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