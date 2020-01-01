Австралийцы снова находят в магазинных фруктах швейные иглы

С 27 июня по 1 июля в полицию Аделаиды поступило три обращения от посетителей продуктовых магазинов сети Woolworths.

Упаковки с клубникой, нашпигованной швейными иглами, вновь появились в австралийских супермаркетах. на полках магазинов. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило австралийское издание Новости.

По его данным, с 27 июня по 1 июля в городе Аделаида, штат Южная Австралия, в полицию поступило три обращения от посетителей продуктовых магазинов сети Woolworths.

Покупатели обнаружили металлические иглы в упаковках с клубникой и авокадо, а в буханках хлеба - канцелярские кнопки. Полиция полагает, что иглы и кнопки поместили в продукты намеренно.

Компания Woolworths обеспокоена происходящим и ведет независимое расследование, отмечается в публикации.

Напомним, в 2018 году жители шести штатов Австралии начали жаловаться на швейные иглы в продающейся в магазине клубнике. Всего было зафиксировано более 100 подобных случаев. Кроме того, несколько раз иглы были обнаружены в яблоках, бананах и манго.

При этом жительница Мельбурна нашла швейную иглу в груше спустя несколько дней после ареста первой подозреваемой по делу об иглах в клубнике.

Полицейские считают, что первой начинила иглами клубнику 50-летняя супервайзер фермы по выращиванию ягод Май Ут Тринх из мести коллегам.

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