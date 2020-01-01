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Австралийцы снова находят в магазинных фруктах швейные иглы

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С 27 июня по 1 июля в полицию Аделаиды поступило три обращения от посетителей продуктовых магазинов сети Woolworths.
Австралийская полиция двумя годами ранее уже расследовала аналогичные инциденты
Австралийская полиция двумя годами ранее уже расследовала аналогичные инциденты
fruitinfo.ru
 
Упаковки с клубникой, нашпигованной швейными иглами, вновь появились в австралийских супермаркетах.  на полках магазинов. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило австралийское издание Новости. 
 
 
По его данным, с 27 июня по 1 июля в городе Аделаида, штат Южная Австралия, в полицию поступило три обращения от посетителей продуктовых магазинов сети Woolworths. 
 
Покупатели обнаружили металлические иглы в упаковках с клубникой и авокадо, а в буханках хлеба - канцелярские кнопки. Полиция полагает, что иглы и кнопки поместили в продукты намеренно.
 
Компания Woolworths обеспокоена происходящим и ведет независимое расследование, отмечается в публикации. 
 
Напомним, в 2018 году жители шести штатов Австралии начали жаловаться на швейные иглы в продающейся в магазине клубнике. Всего было зафиксировано более 100 подобных случаев. Кроме того, несколько раз иглы были обнаружены в яблоках, бананах и манго.
 
При этом жительница Мельбурна нашла швейную иглу в груше спустя несколько дней после ареста первой подозреваемой по делу об иглах в клубнике. 
 
Полицейские считают, что первой начинила иглами клубнику 50-летняя супервайзер фермы по выращиванию ягод Май Ут Тринх из мести коллегам.

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Теги: Австралия, фрукты, полиция, расследование
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Источник: korrespondent.net

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