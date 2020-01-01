В страшном ДТП в Польше пострадали две украинки

Угрозы жизни нет. Женщины находятся в удовлетворительном состоянии.

В страшном ДТП, которое произошло в Польше 5 июля, пострадали две украинки. Женщины находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.

Об этом сообщил глава Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев Укринформу.

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Дипломат рассказал, что авария произошла в 20:00 на дороге между Рогова и Дзвижино Западно-Поморского воеводства Польши. Столкнулись два рейсовых автобуса и микроавтобус. Всего в ДТП пострадали 14 человек.

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“По предварительной информации Консульства Украины в Гданьске, в результате этого ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести. Одной гражданке оказана первая медпомощь, она выписана из больницы. Вторая наша соотечественница находится в больнице г.Колобжег, угрозы ее жизни нет“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Польше пострадали 14 людей в тройном ДТП.