В Польше автобус попал в аварию, пострадали украинки

Одну из пострадавших в аварии украинок выписали из больницы, вторая все еще находится в медучреждении.

В Польше произошла авария, в результате которой две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет Укринформ.

Согласно информации, вечером 5 июля на автодороге между населенными пунктами Рогова и Дзвижино Западно-Поморского воеводства Польши на автодороге между н.п. Рогова и Дзвижино произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса.

"По предварительной информации Консульства Украины в Гданьске, в результате этого ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести. Одной гражданке оказана первая медпомощь, она выписана из больницы. Вторая наша соотечественница находится в больнице г.Колобжег, угрозы ее жизни нет", - сообщил дипломат.

К оказанию помощи пострадавшим привлечен Почетный Консул Украины в городе Щецин. Дело находится на контроле Консульства Украины в Гданьске и Департамента консульской службы МИД.

Накануне сообщалось, что в Польше произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса, 14 человек травмированы.

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