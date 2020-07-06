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Звезда Бродвея умер от COVID-19

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Актер заболел еще в марте, он пробыл в реанимации 95 дней, ему ампутировали ногу. У него осталась супруга и маленький сын.
Актер боролся за жизнь три месяца
Актер боролся за жизнь три месяца
instagram.com/nickcordero1

Канадский актер, особенно известный своими ролями на Бродвее, Ник Кордеро скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 41 год. О смерти Кордеро сообщила его супруга Аманда в своем Instagram.

"У бога есть еще один ангел на небе. Сегодня утром умер мой любимый муж. Он был в окружении любви своей семьи", - говорится в публикации.

Женщина добавила, что не может поверить в смерть мужа, и что ее сердце разбито.

"Я не представляю своей жизни без него. Ник был таким ярким светом... Он был невероятным актером и музыкантом. Он любил свою семью... Мы с Элвисом (сын, - ред.) будем скучать по нему каждый день", - написала супруга скончавшегося Кордеро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от AK! (@amandakloots)

Актер был госпитализирован еще 30 марта. Из-за коронавируса в его ноге образовались тромбы. В итоге, медики ампутировали ему конечность. Актер впал в кому. Он пробыл в реанимации 95 дней, пережил остановку сердца и микроинсульты.

Cмотрите фотогалерею: Звезда Бродвея умер от COVID-19

Как мы писали, умер звезда фильма Одиннадцать друзей Оушена. Легенда Голливуда скончался от естественных причин у себя дома в Калифорнии. Ему шел 99 год.

Напомним, также, что умер режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер.

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Теги: смерть, актер, бродвей, умер, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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