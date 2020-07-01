Наводнения в Японии унесли жизни 49 человек

Продолжаются поиски еще 11 человек, которые считаются пропавшими без вести. На помощь спасателям направлены японски военные из сил самообороны.

Наводнения и оползни в результате сильных ливневых дождей на юго-западном японском острове Кюсю привели к гибели по меньшей мере 49 человек. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило японское информагентство Kyodo.

По его данным, продолжаются поиски еще 11 человек, которые считаются пропавшими без вести. По данным метеорологического управления Японии, сильные ливни будут продолжаться на Кюсю в течение понедельника.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих сил самообороны для поддержки местным спасательным службам.

Ранее власти ряда островных префектур издали распоряжение об эвакуации около 1,22 млн человек, из них 950 тыс. в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки.

Напомним, проливные дожди утром в субботу, 4 июля, обрушились на южный регион Японии , а в префектурах Кумамото и Кагосима произошло наводнение. Метеорологи отмечают, что это самый мощный ливень за последнее десятилетие.

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