В Британии мужчина ранил ножом двух медработников

Пострадавшие медработники получили серьезные ранения, но находятся в стабильном состоянии.

Полиция и медики на месте инцидента в Вулверхэмптоне Sky News

В английском городе Вулверхэмптон полиция задержала 52-летнего мужчину, ранившего в понедельник ножом двух медицинских работников. Об этом полиция графства Уэст-Мидлендс сообщила в Twitter в понедельник, 6 июля.

"Полиция задержала человека после нападения с ножом на двух медработников в Вулверхэмптоне в здании на Стивенз-клоуз сегодня", – говорится в сообщении.

По информации телеканала Sky News, инцидент произошел после полудня, когда медики приехали на вызов. При задержании полиция была вынуждена применить электрошокер.

Пострадавшие медработники госпитализированы. Они получили серьезные ранения, но находятся в стабильном состоянии.

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