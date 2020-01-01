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В Британии мужчина ранил ножом двух медработников

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Пострадавшие медработники получили серьезные ранения, но находятся в стабильном состоянии.
Полиция и медики на месте инцидента в Вулверхэмптоне
Полиция и медики на месте инцидента в Вулверхэмптоне
Sky News

В английском городе Вулверхэмптон полиция задержала 52-летнего мужчину, ранившего в понедельник ножом двух медицинских работников. Об этом полиция графства Уэст-Мидлендс сообщила в Twitter в понедельник, 6 июля.

"Полиция задержала человека после нападения с ножом на двух медработников в Вулверхэмптоне в здании на Стивенз-клоуз сегодня", – говорится в сообщении.

По информации телеканала Sky News, инцидент произошел после полудня, когда медики приехали на вызов. При задержании полиция была вынуждена применить электрошокер.

Пострадавшие медработники госпитализированы. Они получили серьезные ранения, но находятся в стабильном состоянии.

Напомним, в Киевской области мужчина зарезал врача-педиатра. Инцидент произошел в Володарской районной больнице

Ранее сообщалось, что врачи одной из киевских больниц на проспекте Победы 9 мая стали жертвами разбойного нападения.

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Теги: Британия, медики, врачи, нападение, Великобритания, Вулверхэмптон, ранение, нож
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Источник: korrespondent.net

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