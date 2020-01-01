В Британии мужчина ранил ножом двух медработников
В английском городе Вулверхэмптон полиция задержала 52-летнего мужчину, ранившего в понедельник ножом двух медицинских работников. Об этом полиция графства Уэст-Мидлендс сообщила в Twitter в понедельник, 6 июля.
"Полиция задержала человека после нападения с ножом на двух медработников в Вулверхэмптоне в здании на Стивенз-клоуз сегодня", – говорится в сообщении.
По информации телеканала Sky News, инцидент произошел после полудня, когда медики приехали на вызов. При задержании полиция была вынуждена применить электрошокер.
Пострадавшие медработники госпитализированы. Они получили серьезные ранения, но находятся в стабильном состоянии.
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