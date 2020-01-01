Пляжи Испании массово закрылись из-за нарушения социальной дистанции

Места отдыха закрыли из-за невозможности соблюдения рекомендаций по социальной дистанции.

В нескольких регионах Испании закрыли более 80 популярных пляжей из-за невозможности соблюдения там социальной дистанции, поскольку это вызывает опасения относительно распространения коронавируса. Об этом пишет Sur.

"В первое воскресенье июля, в разгар курортного сезона, приход жары и толпы на пляже, заставил власть прибрежных городов закрыть места отдыха, из-за невозможности соблюдения рекомендаций по социальной дистанции для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Примерно 29 пляжей закрылись в Малаге, в Андалусии было закрыто 55 пляжей.

По последним данным, в Испании зафиксировано 297 625 подтвержденных случаев COVID-19 и 28385 летальных случаев вследствие болезни.

Напомним, в Испании карантин повторно ввели в автономной области Галисия, в провинции Луго.

В Испании 21 июня завершилось действие чрезвычайного положения , введенного в связи с эпидемией коронавируса.

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