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Пляжи Испании массово закрылись из-за нарушения социальной дистанции

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Места отдыха закрыли из-за невозможности соблюдения рекомендаций по социальной дистанции.
Более 80 пляжей закрыли из-за риска распространения коронавируса
Более 80 пляжей закрыли из-за риска распространения коронавируса
 
В нескольких регионах Испании закрыли более 80 популярных пляжей из-за невозможности соблюдения там социальной дистанции, поскольку это вызывает опасения относительно распространения коронавируса. Об этом пишет Sur.
 
"В первое воскресенье июля, в разгар курортного сезона, приход жары и толпы на пляже, заставил власть прибрежных городов закрыть места отдыха, из-за невозможности соблюдения рекомендаций по социальной дистанции для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.
 
Примерно 29 пляжей закрылись в Малаге, в Андалусии было закрыто 55 пляжей.
 
По последним данным, в Испании зафиксировано 297 625 подтвержденных случаев COVID-19 и 28385 летальных случаев вследствие болезни.
 
Напомним, в Испании карантин повторно ввели в автономной области Галисия, в провинции Луго.
 
В Испании 21 июня завершилось действие чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

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Теги: Испания, пляжи, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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