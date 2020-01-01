Канье в президенты. Репер бросит вызов Трампу?

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст собрался баллотироваться на пост президента. Правда, пока неясно, шутит он, или нет.

В американских выборах может появиться неожиданный игрок. Один из самых знаменитых рэперов мира Канье Уест объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США. Может, конечно, он просто пошутил, но шума уже наделал.

Он это всерьез?

"Теперь мы, веря в Бога, объединив наше видение и выстраивая наше будущее, должны осуществить потенциал Америки. Я выдвигаюсь в президенты Соединенных Штатов!" - такой твит опубликовал Уэст в День независимости 4 июля.

Среди сторонников этой идеи – предприниматель Илон Маск. Основатель Teslaпод постом Канье написал: "Я тебя полностью поддерживаю".

Знаменитая жена рэпера, Ким Кардашьян Уэст, откликнулась на твит мужа, разместив картинку с американским флагом.

Выборы в США должны пройти 3 ноября. Два основные кандидата - Дональд Трампу от республиканцев и Джо Байден от демократов.

По данным агентства Bloomberg, никаких документов в Федеральную избирательную комиссию Канье не подавал. Однако крайний срок подачи во многих штатах еще не прошел, и Уэст может выдвинуться как независимый кандидат.

Теоретически, он может получить поддержку какой-либо третьей партии или зарегистрировать новую. Например, в 1992 году техасский миллионер Росс Перо участвовал в избирательной гонке как независимый кандидат и получил 18,9% голосов. Для участия в следующих выборах, в 1996 году, Перо зарегистрировал новую Реформистскую партию, но получил в итоге меньше - 8% голосов.

Спойлер Трампа?

Вполне возможно, что для Канье Уэста это всего лишь самопиар. Некоторые наблюдатели стали задаваться вопросом, не является ли этот шаг хитроумным замыслом, призванным отбить у Джо Байдена чернокожий электорат и тем самым подсобить Трампу?

Канье Уэст - давний сторонник нынешнего президента и открыто высказывал восхищение в его адрес.

В октябре 2018 года Канье с женой побывали в Белом доме с визитом для обсуждения с Трампом тюремной реформы, что в итоге вылилось в эмоциональную встречу и публичные заверения во взаимном восхищении. Газеты отметили тогда наметившийся "броманс" между президентом и рэпером, назвав этот неожиданный альянс музыки и политики не менее странным, чем прием, оказанный в 1970 году Ричардом Никсоном Элвису Пресли.

Канье в Белый дом тогда пришел в красной бейсболке с надписью-лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой!" Тогда же у Трампа спросили, может ли Канье стать будущим президентом, на что он сказал: "Вполне может быть".