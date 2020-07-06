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Генсек ООН: ИГИЛ пытается возродиться в Ираке и Сирии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны сотрудничать для предотвращения террористических угроз.
Сейчас человечество уязвимо перед новыми формами терроризма
Сейчас человечество уязвимо перед новыми формами терроризма
АР (архивное фото)
 
Исламское государство продолжает бороться за возрождение терроризма в Сирии и Ираке. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на конференции ООН под названием "Неделя борьбы с терроризмом", пишут Риа новости.
 
По его словам, пока рано говорить о всеобъемлющей оценке влияния пандемии коронавируса на ситуацию с терроризмом, но в условиях пандемии ИГИЛ, Аль-Каида, их региональные филиалы, а также неонацисты, сторонники превосходства белой расы и другие группировки стремятся использовать разногласия, локальные конфликты, сбои в управлении и недовольство людей для достижения своих целей.
 
"ИГИЛ продолжает предпринимать попытки возродиться в Ираке и Сирийской Арабской Республике, в то время как тысячи иностранных боевиков-террористов сражаются в этом регионе, пытаются принять участие в конфликтах в других регионах", - сказал Гутерреш.
 
Также генсек отметил, что пандемия коронавируса выявила уязвимость человечества перед новыми формами терроризма, такими, как злонамеренное использование цифровых технологий, кибератаки и биотерроризм.
 
Он призвал продолжать инвестирования в национальные, региональные и глобальные возможности борьбы с терроризмом, особенно для помощи странам, которые наиболее в этом нуждаются.
 
По мнению Гутерреша, государства должны внимательно следить за возникающими террористическими угрозами и развивающимися тенденциями и быть изобретательными в ответных действиях. 
 
Также в ходе борьбы с терроризмом должны защищаться права человека.
 
"Мы также несем коллективную ответственность за содействие возврату на родину иностранных граждан, в частности женщин и детей, из лагерей в Сирии и Ираке", - добавил генсек.
 
Еще Гутерреш заявил о важности усиления обмена информацией между государствами, чтобы использовать передовой опыт друг друга в области обеспечения безопасности в условиях COVID-19.
 
Напомним, недавно в Сирии ликвидировали иракского "наместника" главаря ИГИЛ.

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Теги: Терроризм, ООН, ИГИЛ, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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