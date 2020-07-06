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Цены в Украине оказались в три раза ниже мировых

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В пересчете на одного человека ВВП Украины по ППС составило $11 871, или 71,5% от среднемирового уровня.
На каждого украинца приходится $11 871 валового внутреннего продукта страны, по оценкам Всемирного банка
На каждого украинца приходится $11 871 валового внутреннего продукта страны, по оценкам Всемирного банка
korrespondent.net
Уровень средних цен на продукты, товары и услуги в Украине в 2017 году составлял 33,4% от среднемирового показателя. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила Государственная служба статистики со ссылкой на данные Всемирного банка.
 
 
ВБ в своих оценках использовал расчет валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности.
 
По расчетам экспертов Всемирного банка, совокупный объем ВВП Украины по ППС за 2017 год составил $504,4 млрд, или 0,4% мирового ВВП.
 
В пересчете на одного человека ВВП Украины по ППС составило $11 871, или 71,5% от среднемирового уровня.
 
Как сообщалось ранее, Киев в 2020 году оказался на 106 месте среди 209 городов мира по стоимости жизни. За год в рейтинге стоимости жизни украинская столица поднялась сразу на 44 пункта, по подсчетам экспертов.

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Теги: Всемирный банк, цены, цены на проезд, цены на продукты, Госстат, цены на рынках
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    06.07.2020, 21:34
Оценка:  -1
bertal
а зарплата? смешные
WhiteWater    06.07.2020, 22:11
Оценка:  +1
WhiteWater
Зараплаты смешными стали при поганых клоунах. При Порошенко зарплаты безинфляционно возросли во много раз.
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