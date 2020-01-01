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Не только Covid. Вспышка бубонной чумы

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В Китае и Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы, страны предпринимают ограничительные меры.
От бубонной чумы сейчас есть эффективные антибиотики, но важно вовремя поставить диагноз.
От бубонной чумы сейчас есть эффективные антибиотики, но важно вовремя поставить диагноз.
Euronews

На коронавирусе все проблемы мира в 2020 году не заканчиваются. В двух районах Монголии и одном районе Китая выявили заражения бубонной чумой. Такое название связано с развитием в процессе болезни бубонов — воспаленных паховых или подмышечных лимфатических узлов, которые похожи на огромные мозоли или волдыри.

Бактерия Yersinia pesti, которая является возбудителем чумы, передается от животных (в основном крыс, но в последние годы — и от сурков) человеку при укусе инфицированной блохи, в результате незащищенного контакта с инфицированными тканями и воздушно-капельным путем. То есть, чума распространяется не через самих сурков, а через блох.

По данным ВОЗ, в 2010—2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая со смертельным исходом.

Монголия

В конце 2019 года в автономной провинции Китая Внутренняя Монголия был зафиксирован случай заражения чумой, который стал уже третьим в стране за месяц.

2 июля в двух районах региона Ховд на западе Монголии объявили о введении карантина из-за нескольких выявленных случаев бубонной чумы. 27-летнего жителя доставили в местную больницу после употребления в пищу сырого мяса сурка. Еще одну молодую женщину, которая также ела мясо, госпитализировали в критическом состоянии. По данным инфекционистов, она прямо контактировала с более чем 60 людьми, а круг косвенных контактов превышает 400 жителей района.

После этих случаев в регионе объявили о введении карантинных мер с 29 июня и на неопределенный срок. Район Ховд граничит с российской Республикой Алтай.

6 июля появилась информация о третьем случае чумы в Монголии. По данным китайского издания China Global Times, речь идет о 15-летнем подростке, которого госпитализировали с лихорадкой. Сообщается, что он вместе с собакой охотился на сурка и контактировал с предположительно инфицированным животным.

Китай

Власти Китая объявили режим опасности из-за вспышки бубонной чумы в городе Баяннур в автономном регионе Внутренняя Монголия. Болезнь подтвердили у пастуха, который обратился за помощью в медучреждение с симптомами заболевания.

В то же время власти региона объявили до конца года предупреждение 3-го уровня, которое запрещает охоту и потребление мяса животных, которые могут быть переносчиками чумы.

В чем опасность?

На более поздних стадиях инфекции воспаленные лимфатические узлы могут превратиться в открытые гнойные раны. В случае дальнейшего развития бубонной чумы инфекция может распространиться в легкие, и возникает более тяжелая форма чумы, которая называется легочной.

Инкубационный период может быть чрезвычайно коротким и составлять 24 часа. Больной легочной чумой человек может передавать инфекцию окружающим воздушно-капельным путем. Однако в случае своевременного обнаружения и проведения терапии (в течение 24 часов после появления симптомов) значительная доля пациентов излечивается от заболевания.

Симптомы чумы обычно включают в себя внезапное повышение температуры, озноб, головную боль и ломоту в теле, а также слабость, тошноту и рвоту. При бубонной чуме могут также возникать болезненные воспаленные лимфатические узлы. Симптомы легочной формы проявляются вскоре после инфицирования (иногда меньше чем через 24 часа) и включают в себя тяжелые респираторные симптомы, такие как одышка и кашель, нередко с мокротой, окрашенной кровью.

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Теги: Китай, болезнь, Монголия, чума
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Источник: korrespondent.net

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