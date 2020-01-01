Не только Covid. Вспышка бубонной чумы

В Китае и Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы, страны предпринимают ограничительные меры.

От бубонной чумы сейчас есть эффективные антибиотики, но важно вовремя поставить диагноз. Euronews

На коронавирусе все проблемы мира в 2020 году не заканчиваются. В двух районах Монголии и одном районе Китая выявили заражения бубонной чумой. Такое название связано с развитием в процессе болезни бубонов — воспаленных паховых или подмышечных лимфатических узлов, которые похожи на огромные мозоли или волдыри.

Бактерия Yersinia pesti, которая является возбудителем чумы, передается от животных (в основном крыс, но в последние годы — и от сурков) человеку при укусе инфицированной блохи, в результате незащищенного контакта с инфицированными тканями и воздушно-капельным путем. То есть, чума распространяется не через самих сурков, а через блох.

По данным ВОЗ, в 2010—2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая со смертельным исходом.

Монголия

В конце 2019 года в автономной провинции Китая Внутренняя Монголия был зафиксирован случай заражения чумой, который стал уже третьим в стране за месяц.

2 июля в двух районах региона Ховд на западе Монголии объявили о введении карантина из-за нескольких выявленных случаев бубонной чумы. 27-летнего жителя доставили в местную больницу после употребления в пищу сырого мяса сурка. Еще одну молодую женщину, которая также ела мясо, госпитализировали в критическом состоянии. По данным инфекционистов, она прямо контактировала с более чем 60 людьми, а круг косвенных контактов превышает 400 жителей района.

После этих случаев в регионе объявили о введении карантинных мер с 29 июня и на неопределенный срок. Район Ховд граничит с российской Республикой Алтай.

6 июля появилась информация о третьем случае чумы в Монголии. По данным китайского издания China Global Times, речь идет о 15-летнем подростке, которого госпитализировали с лихорадкой. Сообщается, что он вместе с собакой охотился на сурка и контактировал с предположительно инфицированным животным.

Китай

Власти Китая объявили режим опасности из-за вспышки бубонной чумы в городе Баяннур в автономном регионе Внутренняя Монголия. Болезнь подтвердили у пастуха, который обратился за помощью в медучреждение с симптомами заболевания.

В то же время власти региона объявили до конца года предупреждение 3-го уровня, которое запрещает охоту и потребление мяса животных, которые могут быть переносчиками чумы.

В чем опасность?

На более поздних стадиях инфекции воспаленные лимфатические узлы могут превратиться в открытые гнойные раны. В случае дальнейшего развития бубонной чумы инфекция может распространиться в легкие, и возникает более тяжелая форма чумы, которая называется легочной.

Инкубационный период может быть чрезвычайно коротким и составлять 24 часа. Больной легочной чумой человек может передавать инфекцию окружающим воздушно-капельным путем. Однако в случае своевременного обнаружения и проведения терапии (в течение 24 часов после появления симптомов) значительная доля пациентов излечивается от заболевания.

Симптомы чумы обычно включают в себя внезапное повышение температуры, озноб, головную боль и ломоту в теле, а также слабость, тошноту и рвоту. При бубонной чуме могут также возникать болезненные воспаленные лимфатические узлы. Симптомы легочной формы проявляются вскоре после инфицирования (иногда меньше чем через 24 часа) и включают в себя тяжелые респираторные симптомы, такие как одышка и кашель, нередко с мокротой, окрашенной кровью.