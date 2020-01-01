Франция ослабляет коронавирусные ограничения

Неправительственные организации и активисты забросали власти претензиями по ограничению прав.

Во Франции гражданам разрешили собираться на массовые мероприятия без получения предварительного разрешения от власти, но не более чем пять тысяч человек одновременно.

Об этом сообщила радиостанция Europe-1.

"Отныне снова можно собираться без предварительного разрешения, но в пределах 5000 человек, как того требует кризис здоровья. Такое решение в понедельник, 6 июля, принял Государственный совет, приостановив действие своего указа от 14 июня", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято в следствии многочисленных обращений неправительственных организаций, профсоюзов и правозащитников, которые забросали власти ограничениями прав, гарантированных европейским и международным законодательством.

"Существуют серьезные сомнения, что карантинные ограничения влияют пропорционально на свободу собраний", - отметили оппоненты строгих ограничений со стороны властей.

Напомним, накануне в Париже после почти четырех месяцев карантина возобновил работу один из крупнейших художественных музеев в мире - Лувр.

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