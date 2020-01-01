Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Таиланде будут следить за туристами

Комментариев: 0
Также может появится онлайн-приложение для туристов, в том числе и для оказания им помощи.
Цель нововведения - избежать вспышек коронавируса
Цель нововведения - избежать вспышек коронавируса
Корреспондент
 
В Таиланде специальная группа правоохранителей будет отслеживать туристов, инфицированных коронавирусом, поскольку страна готовится вновь открыть воздушное пространство для путешественников. Об этом сообщает Bangkok Post.
 
 
Такое нововведение запланировано для избежания будущих вспышек коронавируса.
 
Отвечать за отслеживание туристов будет Центральное следственное управление (CIB) Таиланда.
 
Сотрудников планируют набирать из отделов морской и дорожной полиции Таиланда, а также - природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые обычно работают с сектором путешествий. Характер деятельности нового подразделения будет в основном связан с туристическими направлениями и транспортом.
 
Так, например, морская полиция планирует отслеживать передвижения туристов на воде. Вдоль дорог могут появиться контрольно-пропускные пункты для проверки иностранных гостей, измерения температуры, уточнения маршрутов.
Также полицейские предложили создать онлайн-приложение для туристов, в том числе и для оказания им помощи.
 
Как сообщалось, в Таиланде будут действовать новые правила для посещения пляжей.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Таиланд, туристы, полиция, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь