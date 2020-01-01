Дуда инициировал запрет на усыновление детей однополыми парами

Для внесения изменений в Конституцию необходимы голоса двух третей нижней палаты парламента.

Президент Польши Анджей Дуда подписал проект поправки к Конституции, которой запрещает усыновление ребенка лицом, состоящим в однополых отношениях. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

Законопроект уже направлен в сейм. Для внесения изменений в Основной закон необходимы голоса двух третей нижней палаты парламента.

Дуда заявил, что изменения в Конституцию позволят в большей степени реализовать "безопасность и заботу о благосостоянии детей".

С такой инициативой президент выступил накануне второго тура президентских выборов, который состоится 12 июля.

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