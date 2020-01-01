Дуда инициировал запрет на усыновление детей однополыми парами
Для внесения изменений в Конституцию необходимы голоса двух третей нижней палаты парламента.
Президент Польши Анджей Дуда подписал проект поправки к Конституции, которой запрещает усыновление ребенка лицом, состоящим в однополых отношениях. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила пресс-служба главы государства.
Законопроект уже направлен в сейм. Для внесения изменений в Основной закон необходимы голоса двух третей нижней палаты парламента.
Дуда заявил, что изменения в Конституцию позволят в большей степени реализовать "безопасность и заботу о благосостоянии детей".
С такой инициативой президент выступил накануне второго тура президентских выборов, который состоится 12 июля.
По результатам первого тура, который состоялся 28 июня, наибольшее количество голосов набрали действующий президент Дуда, которого поддерживает правящая партия Право и справедливость.
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