Водителя автобуса забили насмерть за отказ впускать пассажиров без масок

Мужчина строго следовал правилам перевозки людей, запрещающим оказывать услуги лицам без медицинских масок.

На водителя набросились разъяренные пассажиры, которых он не пустил в салон без масок Sud Ouest

Во Франции группа разъяренных пассажиров, которых водитель отказался впускать в транспорт без средств индивидуальной защиты, забила его до такого состояния, при котором у него диагностировали смерть мозга. Об этом, в понедельник, 6 июля, сообщает издание SudOuest.

Сообщается, что буйные пассажиры пытались сесть в автобус в городке Байонна, у них не было ни масок, ни билетов. Когда водитель автобуса, мужчина старше 50, попытался преградить им путь в салон, он получил несколько сильнейших ударов, в том числе и в область головы.



“Один из нападавших в настоящее время задержан, а остальные находятся в розыске. Водителя в бессознательном состоянии доставили в больницу, а в понедельник врачи объявили о смерти мозга”, - сообщили источники полиции в городе, расположенном неподалеку от популярного курорта Биарриц на Юго-Западе Франции.

В знак протеста несколько коллег погибшего, отказались выводить автобусы на линии, из-за чего региональное сообщение нарушено.



Компания-организатор автобусных перевозок выступила в поддержку своего сотрудника и заявила о том, что организованная забастовка является абсолютно законной.

В последние дни, как подчеркивает издание, количество агрессивных нападений во Франции значительно выросло.

“Пассажиры обрушивают свой гнев на водителей, которые ни в чем не виноваты - они всего лишь выполняют распоряжения властей”, - заявили перевозчики.

Ранее из-за замечания об отсутствии маски у пассажира, возникла драка в метро Харькова.

Также, сообщалось, что в метро Киева группа женщин убеждала пассажиров, что коронавируса не существует и призывали их снять маски.

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