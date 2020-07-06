В Венесуэле загорелся нефтеперерабатывающий завод

Местные СМИ сообщили, что пожар начался в двух доках после серии взрывов. Официальные власти данную информацию не подтвердили.

В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы начался сильный пожар в нефтеперерабатывающем центре Парагуана. Об этом, в понедельник, 6 июля, сообщает Reuters.

Густой черный дым клубами поднимался от корпусов на десятки метров. Видео сняли очевидцы.

A large fire has broke out at the Cardon refinery at the Paraguana refining complex #Venezuela pic.twitter.com/v0olupU4Ai — CNW (@ConflictsW) July 6, 2020

Инцидент произошел на каталитической установке завода, сообщил губернатор штата Виктор Кларк. Отмечается, что он принадлежит государственной нефтяной компании PDSVA, производящий бензин - крупнейшей в стране. По словам Кларка, возгорание было локализовано, пострадавших нет.

Пожар не повредил инфраструктуру и не нарушил работу предприятия, которое возобновилось в прошлом месяце.

Ранее крупный пожар произошел на лакокрасочном заводе в Баку. Пожар сопровождался пятью взрывами химических реагентов.

Также сообщалось о сильном пожаре на химзаводе Укроросинтез, который находится в Киеве.

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