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В Венесуэле загорелся нефтеперерабатывающий завод

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Местные СМИ сообщили, что пожар начался в двух доках после серии взрывов. Официальные власти данную информацию не подтвердили.

В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы начался сильный пожар в нефтеперерабатывающем центре Парагуана. Об этом, в понедельник, 6 июля, сообщает Reuters.

Густой черный дым клубами поднимался от корпусов на десятки метров. Видео сняли очевидцы.

Инцидент произошел на каталитической установке завода, сообщил губернатор штата Виктор Кларк. Отмечается, что он принадлежит государственной нефтяной компании PDSVA, производящий бензин - крупнейшей в стране. По словам Кларка, возгорание было локализовано, пострадавших нет.

Пожар не повредил инфраструктуру и не нарушил работу предприятия, которое возобновилось в прошлом месяце.

Ранее крупный пожар произошел на лакокрасочном заводе в Баку. Пожар сопровождался пятью взрывами химических реагентов. 

Также сообщалось о сильном пожаре на химзаводе Укроросинтез, который находится в Киеве.

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Теги: нефть, производство, Венесуэла, завод, пожар
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Источник: korrespondent.net

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