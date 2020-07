В Венесуэле загорелся нефтеперерабатывающий завод

В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы начался сильный пожар в нефтеперерабатывающем центре Парагуана. Об этом, в понедельник, 6 июля, сообщает Reuters.

Густой черный дым клубами поднимался от корпусов на десятки метров. Видео сняли очевидцы.

A large fire has broke out at the Cardon refinery at the Paraguana refining complex #Venezuela pic.twitter.com/v0olupU4Ai