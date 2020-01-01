Пандемия коронавируса. Главные новости 9 июля

COVID против голода, рекорд для золота, собаки научились выявлять коронавирус и небоскребы на карантине.

Баннеры со словами благодарности медикам на одном из зданий в Сеуле Getty

Корреспондент.net собрал самую актуальную и важную информацию о распространении коронавирусной инфекции за 9 июля 2020 года.

Новости Украины

- В Украине подтверждено 51 224 случаев COVID-19, из них 23 784 выздоровели, 1327 умерли. При этом за последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев COVID-19, в то время, как накануне сообщалось о 807 заболевших.

- Правительство по состоянию на 7 июля израсходовало 54,01 миллиарда гривен из бюджетного фонда по противодействию коронавирусной эпидемии.

- В Украине на сегодняшний день около 7-8 процентов от зараженных коронавирусом состовляют медики - втрое меньший показатель, чем в апреле.

- В Одесской области скончался пациент с COVID-19, у которого болезнь протекала бессимптомно.

- Венгерская низкобюджетная компания Wizz Air прекратит авиаполеты между Таллинном и Киевом как минимум до 28 июля.

- В Харькове поезд опоздал на час из-за пассажиров без масок. Пассажиры не реагировали на замечания железнодорожников, поэтому пришлось вызвать полицию для разъяснительной работы. Вся процедура заняла 51 минуту.

- Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021 в сентябре обучение в школах проходило в дистанционной форме. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

- Авиакомпании не несут ответственности за отказ пассажирам во въезде в страну - пассажиры сами должны позаботиться обо всех необходимых документах, сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.

- Восемь регионов Украины по состоянию на четверг, 9 июля, не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

- Всего среди сотрудников пограничной службы выявлено 117 случаев коронавируса.

- Чтобы досрочно завершить самоизоляцию, приезжим в Украину из стран "красной зоны" нужно получить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

- Владимир Зеленский предполагает, что Украина может снять запрет с экспорта медицинских масок, так как аптеки и больницы обеспечены ими на достаточном уровне. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса Черновицкой области.

Новости мира

- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус сообщил, что ситуация с коронавируса в мире ухудшается и большинству стран пока не удалось взять ситуацию под контроль.

- Количество пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 12 миллионов.

- Всемирная организация здравоохранения создает независимую группу экспертов, которая изучит ее действия, а также меры, принимаемые другими государствами в ответ на пандемию коронавируса COVID-19.

- До конца 2020 года от голода из-за пандемии может умереть больше людей, чем от коронавируса. Об этом заявило Международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam.

- В связи с пандемией COVID-19 количество мигрантов и беженцев в мире уменьшилось. Об этом заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.

- Бунты в Сербии. Против лжи и комендантского часа.

- В ОАЭ полиция начала использовать собак для выявления коронавируса COVID-19 у людей. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в четверг, 9 июля Утверждается, что был проведен ряд успешных полевых испытаний, в ходе которых полицейские собаки с высокой точностью определяли случаи заражения коронавирусом.

- Жителей испанской провинции Каталония будут штрафовать за появление на улицах без медицинских масок, сообщило издание El Pais.

- В США выявили рекордно высокое количество заражений коронавирусом COVID-19 за сутки - почти 60 тысяч новых случаев.

- В Мельбурне после проверки всех 3 тысяч человек в небоскребах жителям восьми зданий будет разрешено покинуть свои дома по существенным причинам.

Новости науки и медицины

- Названы болезни, которые существенно мешают лечить COVID

"Например, в терапии №1 из 27 - 14 пациентов - с сахарным диабетом. Большинство пациентов имеют сопутствующую патологию: сердечную, неврологическую, пациенты с инсультами. Мы сталкиваемся с проблемой лечения не только инфекционной патологии, а патологии соматических заболеваний. Это усугубляет течение болезни и лечение из-за того, что несколько патологий приходится лечить одновременно", - пояснил врач областной клинической больницы Закарпатской области Богдан Гук.

- Американская компания Gilead Sciences - разработчик противовирусного препарата Ремдесивир объявила о начале испытаний, в ходе которых препарат будут вводить с применением ингаляции.

- Исследователи из колледжа Медицинский колледж Университета Аризоны Мел и Энид Цукерман проанализировали эффективность защитных средств от коронавируса. По их словам, наиболее эффективными оказались респираторы N99, а наименее - обычные шарфы и хлопковые футболки.

- Команда исследователей во главе с профессором Флорианом Кляйном (больница при Кельнском университете) и Немецким центром исследований инфекций (DZIF) обнаружила 28 мощных нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, которые могут быть активны в течение нескольких недель, и выяснила механизм их формирования. Результаты работы появились позавчера в журнале Cell, но исследования продолжаются. Клинические испытания, как ожидается, начнутся к концу этого года.

Новости экономики и бизнеса

- Шанс для Украины. ЕС перейдет на "зеленую" энергию.

- Требование о повышении военных расходов стран НАТО до 2 процентов ВВП поможет восстановить экономику государств блока после пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

- Исследование YouGov, проведенное для CreditCards.com в период с 17 по 19 июня, показало, что около 40 процентов опрошенных взрослых американцев намерены сократить свои дискреционные расходы, в основном на походы в кинотеатры, спортивные и культурные мероприятия, бары и рестораны, а также фитнес - то, чего они были лишены в течение локдауна и без чего они сумели обойтись или найти альтернативу. В то же время респонденты в большинстве своем ожидают роста расходов на услуги по уходу за детьми и домом, а также готовы больше тратить на благотворительность, чем до пандемии.

- Цена на золото достигла рекордных значений с 2011 года. По состоянию на 8.00 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,04 процента, или на 0,74 доллара - до 1821,35 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов среды цена достигала 1829,65 доллара

- Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом, пишет The New York Times со ссылкой на заявление экономиста Джейкоба Киркегора (Jacob Kirkegaard) из американского Института мировой экономики Петерсона.

Из-за решения не вводить карантин ради построения всеобщего иммунитета смертность от коронавируса в Швеции оказалась намного выше, чем в соседних скандинавских странах, которые вводили режим ограничений. По статистике, ситуация с летальностью в Швеции в шесть раз хуже, чем в Дании, в семь раз хуже, чем в Финляндии, в 12 раз хуже, чем в Норвегии, и на 40 процентов хуже, чем в США.

Погибшие и зараженные: карта

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